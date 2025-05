Ximbinha se defende de acusações de assédio feitas por ex-parceira musical

O guitarrista paraense Ximbinha, ex de Joelma, se manifestou publicamente sobre as acusações de assédio feitas pela cantora Jéssica Rodrigues, com quem dividia um projeto musical.

O que aconteceu

Em entrevista ao portal Metrópoles, o músico reafirmou sua confiança na Justiça e comentou sobre o andamento do processo judicial. "Confio na Justiça e acredito que a verdade virá à tona, como sempre veio", declarou Ximbinha.

Ele também falou sobre o impacto pessoal da situação e agradeceu o apoio que tem recebido da família. "No âmbito pessoal, qualquer situação que envolva acusações é desafiadora, mas tenho o apoio da minha família e da minha esposa, que são meu porto seguro", afirmou.