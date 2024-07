A Grande Conquista: Liziane é a décima eliminada com 16,45% dos votos

Liziane foi a décima eliminada de A Grande Conquista 2 (Record), com apenas 16,45% dos votos. Ela disputou a preferência do público com Fernando e Kaio.

Como foi a eliminação

Rachel iniciou seu tradicional discurso antes de anunciar os nomes salvos: "Vocês três erraram em algum ponto do jogo. A vida de qualquer um pode mudar com um simples deslize. Isso na vida real pode ser mais contornável, com a ajuda da família, dos amigos. Em outros casos, a gente só descobre depois o equívoco. Aqui, o seu erro será cobrado na próxima Zona de Risco. É fundamental aprender com os erros dos outros. Lembrem-se: o tropeço de ontem pode te custar a eliminação de hoje".