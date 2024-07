Resumo novela 'Renascer' da semana: confira os capítulos de 12 a 20/7

Tião é detido pelos policiais. Dona Patroa abre as portas da casa que era de Jacutinga para o povo entrar. Buba está decidida a ajudar Humberto, e trata da transferência do pai para o Rio com a ajuda de Augusto. Sandra diz a João Pedro que precisa superar sua dor sozinha. Dona Patroa conta a Sandra que viu João Pedro e Mariana conversando na venda de Norberto. Eriberto não gosta de saber que Kika foi para a fazenda e teme uma reaproximação da namorada com Bento. Joana desconfia de que Tião possa ter atirado em Egídio em troca do capetinha. Damião percebe o jeito frio como Ritinha trata Kika e fica intrigado. Zinha revela a José Inocêncio sobre a prisão de Tião.

Sábado, 20 de julho

José Inocêncio pede a Kika e Bento para libertarem Tião da prisão. Kika acusa o delegado Nórcia de abuso de autoridade e intolerância religiosa ao prender Tião. Mariana deixa a casa de Egídio por causa de Sandra. Tião é solto. Kika sente que Bento está mudado. Damião ameaça Bento e ele confessa que ficou com Ritinha. Inácia apela para a promessa que Damião fez a Chico de proteger Ritinha. Dalva acolhe Tião. Meire e Décio ficam na casa de Buba. A mãe fica impressionada com o capricho e parabeniza Buba. Pastor Lívio aconselha Joana a não abandonar Tião. Mariana pede abrigo a Norberto. Damião pede dispensa a José Inocêncio para deixar a fazenda. Egídio admite a Marçal que é possível que a família Inocêncio não esteja envolvida em seu atentado. José Inocêncio estranha ao ver Mariana na venda de Norberto.