Após morte de José Inocêncio, com quem fica fazenda em 'Renascer'?

No último capítulo da novela "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) ficará chocado durante a divisão dos bens de José Inocêncio (Marcos Palmeira).

O que vai acontecer

Segundo informações do jornal O Globo, após a morte do fazendeiro, os três irmãos irão se reunir com Kika (Juliana Araújo) para a divisão de bens. "A fazenda segue sendo administrada pela empresa que foi criada e tem os três filhos como sócios. E essa casa foi o único bem que ele não conseguiu dividir", informa a advogada.