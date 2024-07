Após sumir, Kika volta ao remake de 'Renascer' com trama inédita

Kika irá voltar para o remake de "Renascer" em uma trama que não existia na primeira versão, exibida em 1993. Atendendo a um chamado de José Inocêncio (Marcos Palmeira) e José Bento, ela vai até a fazenda.

O fazendeiro quer que a advogado assuma a briga judicial contra Eliana (Sophie Charlotte) na disputa pelas terras que eram de Venâncio (Rodrigo Simas). Inocêncio acredita que Kika é a pessoa certa para o trabalho pois já foi amiga da amante de Egídio (Vladimir Brichta).

Com isso, Eriberto também vai até a fazenda. Ele fica enciumado com a possibilidade de sua namorada reatar com José Bento e vai até o local procurá-la.

Ritinha (Mell Muzzillo) não gosta do retorno de Kika. Damião (Xamã) chega a perceber que a ex-mulher está tratando a advogada com desdém, pois está morrendo de ciúmes de Zé Bento.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.