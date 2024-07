Palomma Duarte é aconchego em meio a tramas pesadas de 'Pedaço de Mim'

Vale destacar a química da atriz com seus parceiros de cena, seja nos momentos familiares com Vitor Valle, Bento Veiga e João Vitti, em embates com Vladimir Brichta ou sendo o ombro amigo da personagem de Juliana Paes. Aliás, Silvia consegue se conectar com o público dessa forma também: ela parece ser a única pessoa a ver tudo que acontece com clareza. Se em um primeiro momento esperamos que Débora (Martha Nowill) seja a amiga a apoiar Liana após o estupro, esse apoio vem da cunhada do início ao fim.

Silvia fala aos outros personagens o que queríamos falar, dá o abraço em Liana, Inácio, Mateus (Theo de Almeida/ Pedro Manoel Nabuco) e Marcos (Enzo Diniz/ José Beltrão) que gostaríamos de dar. No final, somos nós, aqui do outro lado da tela, que ficamos com vontade de abraçar Silvia e tê-la perto da gente.