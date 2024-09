Horário de Renascer hoje: veja que horas começa o último capítulo

No sábado (7), o último capítulo será reexibido. A reapresentação será exibida a partir das 21h30, segundo informações da programação da Globo.

Tião Galinha vai morrer?

Na primeira versão da novela, exibida em 1993, o personagem morria na cadeia. Após ser preso injustamente, Tião tirava a própria vida dentro da cela.

Durante um papo no podcast do Gshow, Bruno Luperi, autor do remake, disse que o final do marido de Joana (Alice Carvalho) será diferente da novela original. "Não é o final que estava na minha cabeça quando comecei a escrever. A gente vai conhecendo mais o personagem. [...] Acho que o Tião vai ter um final muito digno no arco dele. É um personagem que roubou muito meu sono, acho o personagem brilhante", contou o roteirista.

Final de José Inocêncio será parecido com o da primeira versão

O fazendeiro morre no último capítulo da novela. Antes de morrer, ele se reconcilia com o filho João Pedro (Juan Paiva) e recebe a última visita de Maria Santa (Duda Santos).