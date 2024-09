Tião Galinha vai morrer no último capítulo de 'Renascer'?

Durante o papo no podcast do Gshow, o autor do remake disse que o final do marido de Joana (Alice Carvalho) será diferente da novela original. "Não é o final que estava na minha cabeça quando comecei a escrever. A gente vai conhecendo mais o personagem. [...] Acho que o Tião vai ter um final muito digno no arco dele. É um personagem que roubou muito meu sono, acho o personagem brilhante", contou o roteirista.

Bruno Luperi afirmou que a torcida por um final feliz para Tião é muito grande. "Tenho recebido carinho muito grande de pessoas de diversas crenças pelo o que a novela se propõe a fazer, pela mensagem bonita de esperança que o Tião consegue trazer, pela luta... Que eu acho que é uma coisa do Brasil, a gente é um país em construção. Não adianta esperar que vai estar tudo pronto, apertar dois botões na urna e alguém vai resolver a lavoura. E o Tião fala muito disso", falou o neto de Benedito Ruy Barbosa.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.