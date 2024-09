Morte de José Inocêncio, emoção: como foi o último capítulo de 'Renascer'?

A emoção tomou conta do enterro de José Inocêncio, que teve falas da sábia Inácia e muita cantoria. Boa parte dos personagens estiveram presentes na cena, que bebiam para honrar o legado do personagem de Marcos Palmeira.

Partilha de bens

Parte da herança que seria de José Venâncio (Rodrigo Simas) ficou para Inácia, anunciou Kika (Juliana Araújo), a responsável por revelar a divisão de bens escolhida por José Inocêncio. "Nada mais justo você receber o que ajudou a construir", afirmou José Augusto para Inácia, emocionada.

Kika revelou que a fazenda seguiria administrada pela empresa que foi criada e tem os três filhos como sócios, mas José Inocêncio não soube como dividir a casa. A namorada de José Bento (Marcello Melo Jr.) sugere que eles deixem a casa da fazenda como usufruto de Inácia, mas em nome de Bento e Augusto. "A proposta que eu apresentei era dar à Inácia o usufruto da casa e passar a escritura para o nome de Bento e Augusto, tendo em vista que João já tem uma casa aqui na fazenda e os outros não", fala.

José Bento discorda e sugere que a casa fique no nome de João Pedro. "Quer dizer então...", disse João, chocado. "Que a casa de painho é tua! Agora, ai de você que me regule hospedagem quando a gente vier te visitar!", respondeu Bento. "Pela primeira vez, vou ter que concordar com José Bento", disparou Augusto.

E Mariana? A personagem de Theresa Fonseca recebeu dois burrinhos, uma carroça e as chaves da casa de José Inocêncio compradas do avô de Mariana no passado, o coronel Belarmino (Antonio Calloni). Antes do desfecho feliz, ela também selou a paz com Eliana (Sophie Charlotte).

