Grato pela turnê latina, JUN.K do 2PM gosta de música de Sandy & Junior

Para JUN.K, o mais importante é estar no palco e poder expressar o que ele realmente quer transmitir. Ele explica: "Não sou bom o suficiente, mas confio em mim mesmo no que faço e tento dar o meu melhor sempre". O artista fala que interagir com o público depois de mostrar o que ele realmente gosta de fazer é o que deixa ele genuinamente feliz.

Processo criativo

O cantor tem uma formação bastante voltada à arte, incluindo até mesmo poesia. Ao ser questionado sobre seu processo criativo para escrever suas canções, ele comenta que gosta de fazer anotações para entender melhor as ideias que surgem. Em seguida ele cantarola a melodia e assim a música nasce:

"Quando escrevo uma música, primeiro faço anotações sobre o tema da mesma. Por exemplo, no caso de 'My House', pensei que seria divertido fazer uma música com o título 'My House'. Primeiro, fiz uma anotação sobre isso e depois comecei a trabalhar nela, assim, apenas cantei e terminei a música. Às vezes, eu escrevo a letra primeiro e faço a melodia cantarolando-a, e às vezes eu completo os acordes primeiro e adiciono a letra enquanto o cantarolo", explica.