Arlindinho lamenta caso de racismo contra filha: 'Não pode mais acontecer'

Na última sexta, Arlindinho desabafou nas redes sociais sobre a situação. Talita Arruda, ex-mulher do cantor e mãe de Maria, relatou que o incidente ocorreu durante uma aula de vôlei e que um boletim de ocorrência foi registrado. "Uma criança preconceituosa se referiu a ela com palavras criminosas. Eu me pergunto: cadê os pais que até agora não se retrataram? 'Joga, sua macaca', foi uma entre outras [ofensas proferidas]", denunciou Talita.

"Reiteramos que racismo é crime, conforme previsto na legislação brasileira, e deve ser tratado com a seriedade que merece. Agradecemos o apoio e a compreensão de todos neste momento difícil", escreveu o sambista, em seu perfil no Instagram.

Virada

Apesar do ocorrido, o dia é de festa para Arlindinho. Durante conversa com Splash, ele garantiu que "se sente mais artista em São Paulo", principalmente por conta da relação do pai, Arlindo Cruz, com a cidade. "É sempre uma alegria estar aqui", declara.

Você vê tanta gente sendo empregada, movimentando a economia e a cultura, trazendo entretenimento para quem não consegue pagar ingresso, ver um show do Leonardo. A gente está trazendo cultura, entretenimento e alegria. O povo merece se divertir. E está tendo doações para o pessoal do Rio Grande do Sul, que está precisando. Arlindinho

Considerado um dos grandes nomes da nova geração do samba, o artista já tem mais de 15 anos de carreira e agora aposta em seu novo trabalho, "O Show Continua". Filho de Arlindo Cruz e apadrinhado por Acyr Marques, o sambista cresceu em um ambiente musical forte e conviveu, desde novo, com nomes como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal e Xande de Pilares.