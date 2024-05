Fã de Leonardo chega 4h antes de show na Virada: 'Sonho tirar foto com ele'

Segundo Marilene, sua paixão por Leonardo a acompanha nas últimas décadas. Quando Leandro, ex-dupla de Leonardo, morreu, por exemplo, familiares ligaram para sua casa preocupada com o luto pela perda.

Ao pedir ajuda para a reportagem para tentar o encontro, chegou a chorar. "Ele é muito humilde. Uma vez, vi ele descendo do jatinho dele e, mesmo com a produção sendo 'metida' com os fãs, ele parou para conversar com todos", recorda.

O sertanejo encerrará a programação da Arena Campo Limpo neste domingo, às 17h, que também recebe os shows da banda Catedral, do fenômeno tecnomelody Manu Bahtidão e do sambista Arlindinho.