Dia de Rock para bebês: famílias curtem show de rock na Virada Cultural

Ana Cristina levou as crianças Mateus, Felipe e Davi para a Virada Cultural Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Segurança

Público comentou sobre a segurança durante o show. O consultor técnico Gilberto Brito, 40, e a mulher, a cabeleireira Neide Moreira, 43, também aproveitaram o domingo com as crianças Júlia, 12, Pietra, 10, e Yasmin, 8. "A Virada Cultural apenas no Centro de São Paulo ficava muito cheio. A gente mora no Butantã. A gente vem porque é perto e também com menos pessoas é mais fácil controlar. É mais seguro e organizado", avaliou ela.

A amiga da família, que fez o convite, a maquiadora Mariane Teixeira, 28, elogiou a Virada Cultural. "Hoje vai ser o primeiro show de rock, forró e samba deles. Virada é tudo de bom", afirmou.

Família reunida na Virada Cultural: casal Gilberto Brito e Neide levam filhos para show de rock Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Ana Cristina também concordou com a segurança. "É prático e eu me sinto mais segura do que ir nos shows do Centro", disse ela.