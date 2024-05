'Não viam com bons olhos', diz Rincon sobre unir rap com ritmos africanos

Grande parte de suas produções tem influência de ritmos africanos. De acordo com Rincon, essa relação veio naturalmente desde a sua infância.

"Meu contato com a cultura africana vem desde sempre. Apesar de ter feito catequese, sempre gostei das religiões de matriz africana", explica o rapper. "Tinha um amigo que frequentava a umbanda e me interessava, fazia perguntas a ele. Gostava de capoeira, então essa minha relação sempre foi algo muito natural. Quando passei a dominar a ferramenta de produção musical, comecei a introduzir esses elementos que já faziam parte da minha vida. No começo alguns não viam com bons olhos, essa mistura também do samba, batucada, com o rap".

Viagem à África

Rincon contou a Splash como as viagens que realizou pelo continente africano ampliaram seu leque de referências. "Muito tempo ouvindo música, e tive a oportunidade de viajar ao continente africano, logo em minha primeira viagem para fora do país, onde pude virar minha chave criativa. Fui para Senegal, Mauritânia e Cabo Verde. Cantei lá e minha identidade sonora fez com que as pessoas gostassem mesmo sem entender a nossa língua. Dentro da minha pesquisa africana, percebi que a dança e o ritmo faz parte de todos os momentos. Fúnebres, rituais, celebrações, eles não abrem mão de estar em movimento", conta.

O rapper traz elementos em sua música que provocam reflexões quanto a ostentação, mas não nega que também a pratica.