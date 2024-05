Que horas começa e onde será o show de Pabllo Vittar na Virada Cultural?

Pabllo Vittar é uma das estrelas com show confirmado na Virada neste domingo (19), no palco Anhangabaú. A apresentação começa às 2h da madrugada de sábado para domingo.

A artista é uma das aguardadas do evento, especialmente pela oportunidade de vê-la apresentar as músicas de seu álbum mais recente, o 'Batidão Tropical 2'. Pabllo Vittar se une a outros grandes no mesmo palco, a exemplo de Léo Santana e Joelma.

Ao todo, 22 palcos em 12 regiões da cidade estarão com uma programação gratuita para todos os públicos e gostos. A Arena Anhangabaú, no centro histórico de São Paulo, terá mais dois palcos, o São João e a Praça das Artes. Confira abaixo a agenda de shows no local.