Produtora acusada por Ivete e Lud tem R$ 2,6 milhões em multas trabalhistas

A 30e acumula uma dívida superior a R$ 2,6 milhões em multas trabalhistas. Ivete Sangalo e Ludmilla, que anunciaram o cancelamento de suas turnês na manhã desta quarta-feira (15), acusam a produtora de descumprimento contratual.

O que aconteceu

Splash teve acesso à certidão de débitos trabalhistas da empresa. De acordo com o documento, emitido no início da tarde de hoje (15), há dez processos de autuação abertos no sistema do Ministério do Trabalho.

Multas estão ligadas ao descumprimento de regras estabelecidas na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). O artigo 157 da legislação, que aparece em maior frequência, trata, entre outras coisas, das normas de segurança e medicina do trabalho.