Ludmilla cancela turnê e acusa produtora de descumprir contrato

Ludmilla anunciou nesta quarta-feira (15) o cancelamento da turnê "In The House Tour".

O que aconteceu

Cantora afirmou que produtora 30e descumpriu o contrato, mas não deu muitos detalhes. "Decisão foi tomada mediante o não cumprimento por parte da produtora responsável pela turnê das condições previstas no pré-contrato para a viabilidade dos shows planejados há meses. Com isso, fica impossibilitada a realização desta tour", publicou a artista, no Instagram.