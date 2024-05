Que horas começa o show de MC Daniel na Virada Cultural 2024?

A festa está garantida no palco Heliópolis durante a Virada Cultural de São Paulo. Entre as atrações confirmadas, MC Daniel se apresenta no domingo (19), às 15h.

A região ainda receberá shows especiais de Xanddy Harmonia e Maneva, e o palco secundário fica reservado para Thalles Roberto, Kawe e mais artistas.

Ao todo, 22 palcos em 12 regiões da cidade estarão com inúmeras atrações gratuitas para todos os públicos e gostos durante a Virada Cultural.