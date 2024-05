Virada Cultural: Banda Mel mostra que o Axé se sente em casa na periferia

Neste sábado (18), a Banda Mel subiu ao Palco Parelheiros, zona sul de São Paulo, da Virada Cultural da Solidariedade para comemorar 40 anos de carreira.

A banda entrou com o público ainda chegando e a chuva começando a apertar. No entanto, nada atrapalhou a alegria do grupo — que é uma lenda do Carnaval baiano.

Pioneiros da Axé Music. A banda se apresentou sob a liderança de Marcia Short e Robson Morais, membros da segunda e mais longeva formação, após longa pausa.