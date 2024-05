Roberta Miranda leva pet na Virada Cultural para simbolizar resgates no RS

Houve também uma preocupação política. Em certo momento, Roberta chamou para o palco a nova secretária de cultura de São Paulo, Lígia Jalantonio Hsu, que substitui Aline Torres. As duas estavam presentes no show e a cantora apresentou Jalantonio para o público.

"Que difícil esse sobrenome, é nordestino?", perguntou ela, errando na pronúncia, acompanhada de Jalontonio, que causou risadas na artista e no público ao dizer que é descendente de italianos.

O quanto a cultura sofreu na pandemia, é muito importante seguir esse trabalho. Roberta Miranda

Mesmo com duração curta, de menos de uma hora, o público vibrou com as rosas que a cantora atirou ao final, ao som do refrão de "Vá com Deus".

Trajetória

Conhecida como Rainha da Canção Sertaneja, Roberta Miranda tem mais de 37 anos de história como cantora, compositora, multi-instrumentista, escultora e pintora, considerada uma das principais vozes da música nacional.