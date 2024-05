MC Paiva: Jovens chegam cedo e recebem apoio da mãe para ver show de perto

Fãs do MC Paiva chegaram cerca de uma hora antes do show para ficar próximo à grade e ver o cantor de perto. Alguns jovens contaram até com o apoio da mãe na Arena São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, durante a Virada da Solidariedade de São Paulo, neste sábado (18).

O que aconteceu

Lincoln Henrique Alves dos Santos chegou por volta das 16h. O estudante do Ensino Médio de 17 anos, que mora na Vila Nova Curuçá, foi o evento com dois amigos para assistir pela primeira vez um show de funk ostentação de MC Paiva. "Eu gosto do estilo de música e as letras são muito boas", diz Santos.

A estudante do Ensino Médio Rafaela Ramos, 16, gastou 40 minutos para chegar à Arena. Acompanhada de uma amiga, ela planeja assistir apenas o show do funkeiro ostentação. "Cheguei uma hora antes para ficar na frente do palco para conseguir ver o MC Paiva de perto. Na grade fica mais fácil de tirar foto dele para postar no Instagram", afirma Rafaela.