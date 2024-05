Joelma na Virada Cultural SP 2024: confira horário do show e local

Os paulistanos podem não tomar o famoso tacacá, mas vão poder dançar, curtir e ficar de boa com Joelma neste sábado (18). A cantora se apresenta na Virada Cultural de São Paulo, no palco Anhangabaú, às 20h.

Quem abre a programação do palco é o cantor Léo Santana, às 17h. No domingo, o mesmo local ainda recebe apresentações de Pabllo Vittar, Ara Ketu, Dennis DJ, Djonga e muito mais.

Ao todo, 22 palcos em 12 regiões da cidade estarão com uma programação gratuita para todos os públicos e gostos. A Arena Anhangabaú, no centro histórico de São Paulo, terá mais dois palcos, o São João e a Praça das Artes. Confira abaixo a agenda de shows no local.