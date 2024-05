Belo quebra silêncio sobre suposta amante: 'Negar ou explicar não adianta'

Belo, 50, se pronuncia sobre rumores de amante após fim de casamento com Gracyanne Barbosa, 40.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, ele quebrou o silêncio sobre a suposta traição. "A rapidez com que as especulações se espalham, baseadas em informações e boatos sobre este momento delicado da minha vida, é impressionante".

O cantor ainda disse que não ia tentar se explicar. "Infelizmente, negar ou explicar não adianta, pois cada pessoa acredita em sua própria versão da verdade".