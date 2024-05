Belo desabafa após fim de casamento: 'Continuarei acreditando no amor'

Belo, , em entrevista ao Extra:

Após chorar com "Reinventar" em show de São Paulo com grupo Soweto, o cantor emocionou o público e os integrantes. "Às vezes eu mesmo me escuto para lembrar de algumas coisas e me emociono"

Récem-separado de Gracyanne Barbosa, ele afirma que continua acreditando no amor. "Ninguém é de ferro. Acredito no amor e continuarei acreditando. É ele que me move e sempre será assim"