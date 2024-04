Fernanda expõe planos de cirurgia no nariz: 'Me deixa triste'

Fora do BBB 24 (Globo), Fernanda expôs que pretende passar por uma transformação física.

O que aconteceu

Em entrevista ao Extra publicada hoje (12), Fernanda confessou que "nunca gostou" de seu nariz. "É uma coisa que me deixa triste comigo mesma. Acho que ele não orna 100% com o resto. Se eu tiver a possibilidade de mudar e dinheiro, com certeza farei (o procedimento). Farei com orgulho. Quero demais um nariz lindinho para sempre", afirmou.