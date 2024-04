Eliminada do BBB 24, Bia leva bronca de Ana Maria Braga: 'Não era alegria'

Beatriz, eliminada no 20º Paredão do BBB 24 (Globo), participou esta manhã do "Café com Eliminado" do Mais Você. Assim como sua passagem pelo reality show, onde ela levou algumas chamadas de atenção do apresentador Tadeu Schmidt, Ana Maria Braga acabou dando "broncas" na ex-sister.

O que aconteceu

Logo no início do quadro, Ana Maria Braga mostrou o momento em que Bia derrubou Tadeu Schmidt após sua eliminação. A apresentadora brincou: "Você chegou chegando com o Tadeu no papo com o Tadeu fora da casa, né? Foi por isso que eu resolvi não ir aí [no estúdio onde Bia estava] hoje".

"Pra eu não te derrubar, né, Ana?", riu Bia.