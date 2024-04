Faustão recebe alta de hospital após superar rejeição de rim

Internação

Fausto deu entrada no Albert Einstein em fevereiro, após agravamento de uma doença renal crônica. Ele foi chamado à unidade após o hospital ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e "realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado".

Transplante foi realizado na manhã do dia 26 de fevereiro, e apresentador deixou a UTI no dia seguinte. À época, em conversa com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele chegou a dar uma previsão de alta, que acabou não se confirmando. "Mais uma semana e estou em casa, liberado. Para quem fez um transplante do coração, o de rim é mais tranquilo."

Em 15 de março, Faustão fez uma embolização após atraso na recuperação do novo órgão. O método é uma terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático.

Faustão enfrenta problemas renais há tempos Imagem: Reprodução

Faustão recebeu diagnóstico de rejeição do órgão há quatro semanas e, por isso, passou a ser submetido a um tratamento "mais potente". Segundo Luciana Cardoso, mulher do comunicador, o quadro foi revertido.