Buda aciona advogados e recupera bens pessoais, 3 dias após deixar BBB

Lucas Buda, ex-participante do BBB 24 (Globo), recuperou os bens pessoais nesta sexta-feira (12), três dias após sair do programa. A informação foi confirmada pela advogada do capoeirista.

O ex-BBB acionou advogados para lidar com o divórcio litigioso de Camila Moura. A separação aconteceu enquanto ele estava na casa.

Até a madrugada de hoje, ele continuava sem o celular. Sem o aparelho, ele não conseguia acessar aplicativos de banco, e-mails e redes sociais. Lucas também estava sem documentos, chave de casa, vestuário e itens pessoais