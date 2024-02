'Fuzuê' 21/02 a 01/03: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quinta-feira, 22 de fevereiro

Barreto leva Merreca para a delegacia. Heitor pede a ajuda de Fiel com as notícias nas redes sociais. Pascoal fica satisfeito com a denúncia contra Heitor. Preciosa defende Heitor diante da imprensa, e ele se surpreende. Alícia entrevista Mercedes e Lampião. Jefinho, Selena e Soraya fazem uma linda apresentação na TV. Luna fala com Merreca na delegacia. Rebeca convida Miguel para fazer uma consultoria em sua investigação. Silvestre e Rui pressionam César a manter o fornecimento de pedras preciosas para o contrabando. Preciosa visita Pascoal no presídio. Luna apoia Soraya. Merreca é transferido para o presídio. Luna se incomoda com a chegada de Rebeca à casa de Nero.

Sexta-feira, 23 de fevereiro

Luna fica enciumada com a atenção dada para Rebeca na casa de Nero. Pascoal tenta intimidar Merreca. Heitor se recusa a fazer uma declaração com Selena à imprensa. Bebel toma uma decisão sobre a vida de Bernardo. Soraya fala com Francisco sobre o resultado do teste de gravidez. Bartô e Caíto tentam consolar Soraya. Luna pede que Cata Ouro a leve ao local da briga de Julião e Merreca. Rebeca avisa que precisará da ajuda de Miguel. César acerta o negócio do contrabando com Silvestre e Rui. Luna encontra suas biojoias.

Sábado, 24 de fevereiro

Cata Ouro ajuda Luna a encontrar todas as caixas com as biojoias. Alícia experimenta os bolinhos de Domingos e Gláucia, sem contar que é jurada do concurso que eles estão participando. Rui alerta César da operação contra Silvestre. Rebeca avisa a Miguel que a Conde de Montebello pode estar envolvida no esquema do contrabando. Miguel e Rebeca alertam Bebel sobre César. Heitor renuncia ao cargo de deputado, e Preciosa se desespera. Jefinho despreza Selena. Rebeca pede para Miguel colocar uma escuta no quarto de hotel de César. Rui ameaça César para pegar as pedras preciosas.