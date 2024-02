'Fuzuê' 20/02 a 01/03: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quarta-feira, 21 de fevereiro

Luna sente ciúme da intimidade entre Rebeca e Miguel. Heitor se recusa a aceitar a chantagem de Pascoal. Francisco fecha contrato com um comerciante de caráter duvidoso enviado por César. Pascoal manda Vieira publicar o dossiê contra Heitor. Preciosa implora que Heitor desista da separação. César se aflige ao saber de Julião. Soraya ajuda Maria a mudar o visual. Alícia convida Mercedes e Lampião para seu podcast. Preciosa enfrenta César. Barreto ouve o depoimento dos envolvidos no caso de Julião. Rebeca coloca uma escuta no celular de Miguel. Preciosa culpa Bebel pelo que aconteceu com Julião. Luna se aconselha com Nero. Merreca se entrega para Barreto.

Quinta-feira, 22 de fevereiro

Barreto leva Merreca para a delegacia. Heitor pede a ajuda de Fiel com as notícias nas redes sociais. Pascoal fica satisfeito com a denúncia contra Heitor. Preciosa defende Heitor diante da imprensa, e ele se surpreende. Alícia entrevista Mercedes e Lampião. Jefinho, Selena e Soraya fazem uma linda apresentação na TV. Luna fala com Merreca na delegacia. Rebeca convida Miguel para fazer uma consultoria em sua investigação. Silvestre e Rui pressionam César a manter o fornecimento de pedras preciosas para o contrabando. Preciosa visita Pascoal no presídio. Luna apoia Soraya. Merreca é transferido para o presídio. Luna se incomoda com a chegada de Rebeca à casa de Nero.

Sexta-feira, 23 de fevereiro

Luna fica enciumada com a atenção dada para Rebeca na casa de Nero. Pascoal tenta intimidar Merreca. Heitor se recusa a fazer uma declaração com Selena à imprensa. Bebel toma uma decisão sobre a vida de Bernardo. Soraya fala com Francisco sobre o resultado do teste de gravidez. Bartô e Caíto tentam consolar Soraya. Luna pede que Cata Ouro a leve ao local da briga de Julião e Merreca. Rebeca avisa que precisará da ajuda de Miguel. César acerta o negócio do contrabando com Silvestre e Rui. Luna encontra suas biojoias.