'Família é Tudo': conheça elenco e quem é quem na próxima novela das 7

Frida Mancini (Arlete Salles): Dona da gravadora Mancini Music, é uma mulher carismática, animada, maternal e excêntrica. Se casou cedo e trabalhou com o marido para erguer a empresa. Teve apenas um filho, Pedro (Paulo Tiefenthaler), e sempre mimou demais seus cinco netos. Seu maior sonho é voltar a unir a família, desagregada ao longo dos anos. Desaparecerá em alto-mar durante um cruzeiro.

Frida (Arlete Salles) luta para reunir os netos em "Família é Tudo" Imagem: Globo/Manoella Mello

Pedro Mancini (Paulo Tiefenthaler): Filho único de Frida, era apaixonado por astronomia — passava horas admirando o céu com seu telescópio — e por mulheres, tanto que teve cinco filhos com esposas diferentes. Batizou todos com nomes de planetas, galáxias e estrelas: Vênus, Júpiter, Andrômeda, Electra e Plutão. Morreu durante um passeio de teleférico.

Vênus Mancini (Nathalia Dill): Workaholic, competente e com grande senso de justiça Vênus é a neta mais velha de Frida, de quem herdou o gosto pelo trabalho. Foi criada pelo pai, Pedro, e pela avó, e testemunhou a morte do pai, seu melhor amigo. Sempre buscou manter os irmãos unidos, apesar de as madrastas tentarem o contrário. Criou a Fundação Todos Humanos, voltada para acolhimento e apoio a jovens. Noiva de Mathias (Fernando Pavão), acredita que ter uma vida tranquila, ainda que sem amor, é suficiente. Mas nunca esqueceu a dor da traição do antigo namorado, Tom (Renato Góes).

Nathalia Dill em uma das primeiras imagens de "Família é Tudo" Imagem: Globo/Manoella Mello

Júpiter Mancini (Thiago Martins): Gente boa e mulherengo incorrigível, o segundo neto de Frida, filho de Leda (Grace Gianoukas), é um playboy com um grande coração. Nunca foi chegado aos estudos, só se graduou por insistência da avó e com a ajuda das colegas de turma. Vive da mesada de Frida e mantém um cargo de fachada na gravadora para impressionar suas conquistas amorosas. É completamente dependente de Marieta (Cristina Pereira), sua ex-babá, que ainda organiza sua vida pessoal.