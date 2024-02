BBB 24: Boninho revela qual será a mensagem do Big Fone hoje

O brother terá que distribuir pulseiras vermelhas, sem saber ainda o que elas significam. "Atenção, preste muita atenção: você está imune. Escolha agora nove pessoas para usar uma pulseira vermelha. Você só não pode escolher o Líder. Repetindo: você está imune. Vá até a despensa, pegue nove pulseiras e distribua para quem você quiser, menos o Líder", diz a mensagem.

As pulseiras servirão para dividir a casa em dois grupos. Essa divisão será usada para definir a formação do Paredão. Em votação aberta, o grupo 1 vota no grupo 2, e o grupo 2 vota no grupo 1. Em seguida, haverá uma nova votação, desta vez secreta. O grupo 1 deve votar entre si, assim como o grupo 2.

BBB 24 - enquete UOL: quem você acha que a Líder Fernanda vai indicar? Alane Reprodução/Globoplay Beatriz Reprodução/Globoplay Deniziane Reprodução/Globoplay Yasmin Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER