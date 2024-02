Fernanda opina sobre Yasmin: 'Confortável sendo a figura bonita da casa'

Fernanda: "A Yasmin faz o quê, cara? O que a Yasmin faz?".

Pitel: "Eu acho que a galera está esperando aparecer a Yasmin do dedo no c* e gritaria".

Fernanda: "Não vai aparecer tão cedo. É muito confortável ela ficar atrás da Wanessa e continuar sendo a figura bonita da casa que todo mundo queria ver".

BBB 24 - enquete UOL: quem você acha que a Líder Fernanda vai indicar? Alane Reprodução/Globoplay Beatriz Reprodução/Globoplay Deniziane Reprodução/Globoplay Yasmin Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER