Yasmin Brunet e Wanessa Camargo discutem no BBB 24: 'Estou com c* na reta'

A modelo disse que esperava uma reação diferente, já que Fernanda a colocou Na Mira do Líder. "Eu estou com o c* na reta e você acha que ela não vai aproveitar o Quarto do Líder dela?", perguntou.

Wanessa argumentou que essa é sua forma de pensar e, caso tivesse vencido o Anjo, não faria o que Matteus fez. "Eu não vou mudar o jeito que eu sou, eu sinto empatia, sou assim. Não é tudo preto no branco. Não consigo torcer contra".

Yasmin continuou defendendo sua opinião. "Não é sobre torcer contra, mas não tem como", disse. "É muito difícil ser aliada de alguém que não tem um lado. Para você ter um lado, você precisa estar contra o outro lado". Wanessa continuou dizendo que ela é assim fora do BBB, e vai manter sua postura dentro do programa.

