Deniziane 'convida' Matteus para banho e brother reage: 'Já tô de sunga'

Deniziane, então, se dirigiu a Matteus. "Você já tomou banho?".

Matteus, Leidy e Marcus começaram a rir e o convidado levantou da cama e tirou a camisa.

Na sequência, ele fingiu tirar o short. "Já tô até de sunga".

Leidy e Marcus riram e sugeriram um nome para o shipper dos dois: "Teuzani".

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna, Maycon ou Yasmin Brunet? Resultado final 1 Yasmin Brunet 43,92%

2 Giovanna 35,38%

3 Maycon 20,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

