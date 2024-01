BBB 24: Sister perde votos e enquete UOL indica provável eliminado de hoje

Diferente de outras edições, neste paredão o voto do público é para quem deve permanecer na casa.

Como está a votação

No topo desde o início da enquete, Yasmin Brunet tem 43,7% dos votos para permanecer na casa. A porcentagem, apesar de alta, está longe do que chegou a alcançar na quarta-feira (10), quando a enquete indicava mais da metade dos votos para a modelo.

Logo atrás, Giovanna, que chegou a ter porcentagens semelhantes à de Maycon, está com 33,89%.

Menos votado, Maycon agrega 22,41% dos votos.

Enquete encerrada BBB 24 - enquete UOL: Quem você quer que fique na casa? Giovanna, Maycon ou Yasmin Brunet? Resultado final 1 Yasmin Brunet 43,92%

2 Giovanna 35,38%

3 Maycon 20,7% A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

