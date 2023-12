'Fuzuê': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 11 a 16/12

Merreca entrega a arma de Pascoal para Luna e Miguel. César vê a foto de Luna, e Julião a admira. Miguel e Luna fazem a arma de Pascoal chegar até Barreto. Preciosa visita Pascoal na delegacia. Maria faz compras contando com o dinheiro do tesouro, e Luna a repreende. César combina com Julião a fuga do garimpo. Nero se acerta com Francisco. Preciosa e Heitor jantam juntos. Jefinho se aconselha com Lampião. César e Julião fogem do garimpo. Bebel, Luna e Preciosa fazem uma reunião na joalheria. Nero tenta convencer Miguel a assumir a Fuzuê. Chega o dia do casamento de Nero e Bebel. César aparece na igreja.

Sexta-feira, 15 de dezembro

Bebel desmaia, e Nero se desespera. Preciosa se emociona ao ver César. Nero enfrenta César. Maria vê César na igreja e é amparada por Rejane. Maria acredita que César voltou porque o tesouro foi encontrado. Preciosa atualiza César dos acontecimentos e faz intriga sobre Luna para o pai. Pascoal fica perturbado ao saber da volta de César. Selena seduz Jefinho. Lampião incentiva Jefinho a escrever uma música romântica. César manda Julião procurar Luna e Maria. Merreca agride Julião. O advogado de Pascoal o questiona sobre a morte de César. César procura Bebel.

Sábado, 16 de dezembro

Bebel se compadece com a história de César. Bebel reclama de Preciosa para César. Heitor se preocupa com o estado de Preciosa. César implora para ficar na casa de Bebel. Julião conta para César a conversa de Luna e Maria sobre ele. Selena surpreende Jefinho e Lampião. Nero pede para Maria proteger Luna de um encontro com César. Preciosa tenta tirar Luna da joalheria. Barreto procura César. Luna confessa a Miguel que teme se encontrar com César. Otávio Augusto se muda para a casa de Rejane. Heitor se preocupa com a manipulação de César sobre Preciosa. Luna decide falar com César.

