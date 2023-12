'Fuzuê': César está vivo? Veja como será retorno do pai de Preciosa

O homem está sem memória. Por lá, ele é chamado de Carlos e vive com o assistente Julião (Romulo Arantes Neto).

Ao receber joias da Dama de Ouro (Zezé Motta), Montebello começa a lembrar de algumas coisas. "Acho que eu já vi antes. Só não lembro onde...Desgraça de falta de memória!", relembra ele.

Aos poucos, ele se recorda de Preciosa. "É diferente, não sei explicar... Essa joia, é como se ela tivesse aberto alguma porta na minha memória, finalmente! Eu lembrei de uma moça... Uma moça com cara de anjo", diz.

Até que, com a ajuda dos itens preciosos, ele acaba recuperando toda a memória. "Dama de Ouro, as joias dela... Isso é da minha vida anterior... Eu não sou Carlos, não. Me veio como se fosse um relâmpago! Meu nome é César... César Montebello. E eu tenho que voltar para a minha vida de antes", afirma o homem.

Ao retornar para o Rio de Janeiro, César tenta se aproximar de Luna. Ele manda seu assistente trabalhar na ONG para obter informações da filha sobre o tesouro.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.