'Fuzuê': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 16 a 21/10

Segunda-feira, 16 de outubro

Bebel pergunta a Maria Navalha se César é o pai de Luna. Miguel se incomoda quando Luna diz que acompanhará Jefinho ao programa de TV. Rui incentiva Olívia a ir até a casa de Nero. Cata Ouro faz um desenho da Dama de Ouro com um bebê no colo, e Cecília se surpreende. Preciosa exige que Heitor consiga o dinheiro para negociar com Merreca. Pascoal manda o empresário avisá-lo onde ficam as passagens e compartimentos secretos da Fuzuê. Maria Navalha confidencia a Rejane sobre seu encontro com Bebel. Bebel teme que Preciosa descubra que Luna é sua irmã. Cecília mostra para Barreto os novos desenhos de Cata Ouro. Durante o programa de TV, Jefinho se atrapalha com as câmeras e para de cantar.

Terça-feira, 17 de outubro

Ainda no programa de TV, Jefinho se declara para Luna e ganha uma nova chance de cantar. Miguel se irrita com o que vê na TV, e Olívia contém a satisfação. Miguel se irrita com a repercussão da união de Luna e Jefinho. Tonico Valverde, um empresário de cantores sertanejos procura Jefinho. Pascoal exige ser sócio da joalheria de Preciosa. Cecília convida Barreto para jantar. Jefinho é ovacionado pelos amigos no Beco do Gambá. Luna vê Miguel e Olívia na casa de Nero. Francisco se encontra com Soraya. Miguel procura Luna, e os dois discutem. Gláucia ataca um grupo de fãs de Jefinho. Maria Navalha pede a Lampião para dizer a Luna que é seu pai. Preciosa se anima para encontrar Merreca.

Quarta-feira, 18 de outubro

Pascoal se prepara para o encontro de Preciosa com Merreca. Lampião afirma a Maria Navalha que não mentirá para Luna. Kirida se surpreende ao descobrir que Otávio Augusto gosta de Rejane. Rejane confessa a Lampião que seu show no Beco do Gambá foi uma farsa. Luna convence a mãe a contar para Barreto que Merreca venderá a cruz de ouro. Merreca conta para Soraya onde será seu encontro com Preciosa. Tonico Valverde sugere que Jefinho e Luna cantem juntos. Miguel aceita o conselho de Nero. Cláudio procura Cata Ouro. Bebel leva Bernardo para conhecer a Fuzuê, e Nero fica animado. Soraya conta para Luna que Merreca se encontrará com Preciosa na igreja.