Jenny e Simioni declaram voto em Márcia Fu em A Fazenda 2023

Jenny e Simioni continuam falando sobre Marcia Fu na noite de sábado (07) em A Fazenda 2023.

O desentendimento entre as peoas se iniciou na sexta (06) após a gravação do programa Hora do Faro. Na ocasião, Simioni acusou Márcia de "puxar o saco" dos peões o tempo inteiro.

Depois de dizerem que Fu se "aproveitava da idade" e rirem porque ela estava conversando sozinha com os animais, Jenny e Simioni declaram que irão votar na Mamusca. "Já tenho indisposição mesmo, se ela não for vai manter a mesma coisa, não vai mudar nada". diz a mãe de Bia Miranda. "E ela fala no ao vivo 'coloca na roça que eu volto, você vai ver'", relembra Simioni uma fala de Márcia.

Jenny chama a peoa de prepotente. "Ela foi muito prepotente. Aí você vê que a pessoa tira do coração aquilo que ela já pensava da gente", opina Miranda. "Por isso falei que não olho mais na cara dela nunca mais, nem lá fora e nem aqui", afirma Jenny.