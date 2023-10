"Se aproveita da idade dela", dispara Simioni sobre Márcia em A Fazenda 15

Na noite de sábado (07), Simioni e Jenny foram para a casinha da árvore e falaram sobre Márcia Fu em A Fazenda 2023 (RecordTV).

A jogadora de vôlei e Kamila se desentenderam na sexta (06), após gravação do programa Hora do Faro. Na ocasião, Simioni acusou Márcia de "puxar o saco" dos peões o tempo inteiro.

Agora, a peoa confessa para Jenny que só gostou de Fu na primeira semana: "Primeira semana até que gostei dela, mas ela é um personagem... Uma pedição das coisas, uma mandação, como se pela idade a gente fosse obrigado a fazer".

Simioni continua desabafando sobre Márcia: "Ela não respeita ninguém. Ela se aproveita da idade dela pra desrespeitar as pessoas. Ela desrespeitando, debochando. Eu não troco mais nenhuma palavra com ela".

No momento em que as duas conversam na casinha, a esportista vai até o estábulo e conversa com um dos cavalos. Por isso, ela é detonada pelas amigas que veem a cena. "Ela tá fazendo VT. Falou da Jaque e tá fazendo a mesma coisa", afirma Jenny. "Eu custo tomar ranço de uma pessoa, mas depois que eu tomo, já era!", responde Simioni.