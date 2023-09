Prefeitura de SP multa Luisa Sonza por show e a inscreve na dívida ativa

A prefeitura de São Paulo entrou na Justiça contra a cantora Luisa Sonza por ter feito um show na Avenida Paulista em dezembro de 2021.

De acordo com a Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), por meio da Subprefeitura Sé, o evento contou com equipamentos de som, dançarinas e pedestais organizadores ao seu redor na via, fato que não foi autorizado.

"Por esta razão, a cantora foi multada em R$ 17.729,89, por não se enquadrar no Decreto 57.086/2016", disse a prefeitura a Splash.