Beyoncé perde milhares de seguidores após caso Diddy; qual a relação deles?

Os freak-offs eram performances sexuais elaboradas e produzidas em que Combs [P. Diddy] organizava, dirigia, se masturbava durante e frequentemente gravava eletronicamente. [...] Os freak-offs ocorriam regularmente, às vezes duravam vários dias e frequentemente envolviam vários profissionais do sexo. Trecho da acusação contra Diddy

A acusação diz que Diddy estaria envolvido em tráfico humano. De acordo com o documento, os "freak-offs" eram organizados pelo rapper e sua equipe, muitas vezes transportando profissionais do sexo, homens e mulheres, "através de divisas estaduais e fronteiras internacionais".

Profissionais do sexo teriam sido drogados pelo rapper. As vítimas foram dopadas para ficarem "obedientes e dóceis", segundo o Tribunal Distrital do Sul de Nova York, que emitiu a acusação.

Cenas eram filmadas e usadas para chantagear as vítimas. Os quartos de hotel estariam equipados com "mais de 1.000 frascos de óleo de bebê e lubrificante".

A acusação diz que Diddy fundou uma "empresa" do crime. De acordo com o documento, os funcionários da "Combs Entreprise" estavam diretamente envolvidos na logística dos "freak-offs".

Diddy vai continuar preso até o seu julgamento. Os advogados tentaram apelar da decisão e ofereceram o pagamento de uma fiança, que foi negada.