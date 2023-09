'O dinheiro é meu': Larissa Manoela faz alusão à treta familiar em publi

Comercial chega à TV em meio a briga familiar de Larissa Manoela com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, por conta do patrimônio construído pela ex-atriz mirim do SBT. O rompimento familiar ganhou repercussão nacional quando Larissa Manoela falou ao Fantástico (Globo) que deixou para trás um patrimônio de R$ 18 milhões. A mãe da artista rebateu em entrevista ao SBT.

A marca acredita que o lançamento da campanha traz o tom já característico de surfar no que está nos holofotes. "Somos uma marca reconhecida por ser irreverente, bem-humorada e antenada. E nada mais a nossa cara do que trazer a Larissa Manoela para estampar nossa campanha que reapresenta um ícone da história das ofertas do BK", diz Juliana Cury, vice-presidente de marketing e vendas da ZAMP, máster franqueada do Burger King e Popeyes no Brasil.

Com humor e muitas referências à vida de Larissa, a campanha será veiculada em TV, digital e outros canais a partir de amanhã (13). "Não é de hoje que o noticiário inspira as campanhas do BK. É uma marca que gosta de falar sobre o que as pessoas já estão falando nas ruas. E sempre procurando o ângulo mais inusitado para entrar na conversa", comenta Rogério Chaves, diretor de criação da DAVID.

O retorno da oferta King em Dobro permite que os clientes aproveitem os sanduiches Whopper Jr. Duplo, Cheddar Duplo, Rodeio Duplo, Big King, Chicken Duplo e Cheeseburger Duplo, em qualquer dupla, por R$ 25.

