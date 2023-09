Com decote e transparência, Anitta mostra look especial para o VMA 2023

Quem vai se apresentar?

Além de Anitta, nomes como Demi Lovato, Olivia Rodrigo, Nicki Minaj, Lil Wayne, Fall Out Boy, Doja Cat, Karol G, Måneskin, Cardi B e Megan Thee Stallion também estão confirmados.

O que esperar da apresentação de Anitta?

Anitta já mostrou um pouco do ensaio ao lado do grupo sul-coreano TXT, com quem pode performar "Back for more", seu lançamento mais recente.

Além disso, como esperado, ela deve apresentar canções do projeto "Funk generation: a favela love story" — afinal, é com uma música do projeto que ela concorre ao prêmio.