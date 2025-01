Ilhados com a Sogra entrega conflitos familiares dignos das boas novelas

Reality show bom é aquele que entretém e, de alguma forma (mesmo que indiretamente), levanta alguma discussão. Há anos, o BBB consegue debater temas relevantes e retratar comportamentos da sociedade brasileira como nenhum outro produto cultural é capaz. Mas, ao longo de seus 25 anos, o programa, por conta de sua premissa principal, nunca conseguiu aprofundar questões relacionados a conflitos e dinâmicas familiares mesmo quando confinou Ayrton e Ana Clara Lima, pai e filha, na 18° edição.

Essa lacuna do BBB é gloriosamente preenchida pelo Ilhados com a Sogra, da Netflix, que reúne seis trios formados por sogras, filhos/filhas e noras/genros para discutirem a relação e lavarem a roupa suja numa praia paradisíaca. Comandado com muita desenvoltura e carisma pela atriz Fernanda Souza, a grande sacada de Ilhados com a Sogra é deixar os participantes em uma situação perene de desconforto e em contato direto com parentes próximos, o que impede que eles encarnem personagens como, inevitavelmente, costuma ocorrer em outros reality shows de confinamento.

Assistir aos episódios de Ilhados com a Sogra é como espiar a intimidade de diferentes famílias. Permeadas por muita emoção, as conversas e as brigas entre as sogras, seus filhos, genros e noras revelam conflitos familiares dignos das melhores novelas. Não é exagero afirmar que, em alguns momentos, os diálogos atingem uma profundidade que parece que estamos acompanhando cenas de tramas de Manoel Carlos, autor que se consagrou por criar tramas realistas com personagens dúbios.