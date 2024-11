25 anos de Rede TV!: há motivos para comemorar?

A Rede TV! celebra 25 anos de história nesta sexta-feira. Em 15 de novembro de 1999, a emissora estreou sua programação e chegou com a promessa de ser um canal diferenciado. "Queremos ser alternativos, porém não no sentido restritivo da palavra. Seremos populares, sim, mas fazendo uma televisão inteligente, que respeite quem está nos assistindo", declarou o então superintende artístico e de programação Rogério Gallo em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

De fato, o início da Rede TV! foi promissor. Era visível a boa intenção. Nos primeiros meses de vida, a emissora chegou a ter em seu quadro de funcionários profissionais de renome, como Marília Gabriela, que comandou o talk show Gabi; Renato Fernandes, diretor do Castelo Rá-Tim-Bum, que concebeu o programa infantil Galera da TV; a ex-âncora do Fantástico, Valéria Monteiro, primeira apresentadora do A Casa É Sua; e Adriane Galisteu, que ganhou o status de principal estrela do canal no comando do SuperPop. Além de revelar novos talentos, como Fernanda Lima, responsável pelo Interligado e apostar em iniciativas interessantes, como a exibição da novela "Betty, A Feia".

Com o passar dos anos, o discurso de fazer uma televisão inteligente se dissolveu. A Rede TV! se deslumbrou com os picos de audiência por conta do Teste de Fidelidade, apresentado por João Kleber, e aumentou o espaço para atrações que exploravam não só a sexualidade de modo gratuito como também as misérias humanas.