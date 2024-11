'Chaves' diariamente no SBT: retrocesso ou estratégia?

"Chaves" pode até fazer a audiência do SBT superar a barreira dos 5 pontos na faixa noturna, mas sua exibição em horário nobre acarreta outras questões, como SBT Brasil ser deslocado para às 20h45 enfrentando Jornal Nacional. O noticiário comandado por Cesar Filho, que tem um público fiel, vai conseguir manter seus índices diante do telejornal mais visto do Brasil? Não seria mais inteligente trabalhar com uma lógica de contra programação e oferecer outro tipo de programa nos horários que as concorrentes já possuem atrações consolidadas? O que impediria, por exemplo, de termos o Programa do Ratinho mais cedo e o SBT Brasil às 22h, num horário em que nenhum outro canal aberto exibe noticiário? São muitas as perguntas que ficam no ar com essa nova programação do SBT. A impressão que temos é que, na tentativa de consertar um problema, não se considera o impacto que essa resolução pode gerar, o que ocasiona o surgimento de novas questões.

Apesar das dúvidas que pairam no ar sobre a grade da emissora da família Abravanel, um fato é certo: o SBT tem que repensar sua estratégia na teledramaturgia. Os fracos índices de "A Infância de Romeu e Julieta" e "Caverna Encantada" e a boa recepção de "Força de Mulher", que aumentou a audiência da Record, provam que o público quer histórias mais adultas calcadas em melodramas e romance. Uma novela com apelo, muito mais do que "Chaves", tem potencial para alavancar a audiência e fidelizar o público. A teledramaturgia pode ser o caminho que o canal tanto busca para fazer as pazes com os espectadores.