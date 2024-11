'No Rancho Fundo' reverte crise no Ibope e brilha graças a elenco veterano

Vista com desconfiança por parte da imprensa especializada por ter sido anunciada como uma espécie de continuação de "Mar do Sertão", a novela "No Rancho Fundo" chegou ao fim consagrando o estilo de Mário Teixeira que, pela segunda vez, conquistou os espectadores com uma comédia romântica com uma pegada de fábula situada no Nordeste.

Logo na estreia, o público embarcou na saga da família Leonel e ficou claro que a novela era muito mais do que uma sequência de "Mar do Sertão". "No Rancho Fundo" provou que tinha uma história original e que foi um acerto trazer para trama personagens que fizeram sucesso em "Mar do Sertão", como Deodora ( Débora Bloch), Vespertino (Thardelly Lima), Nivalda (Titina Medeiros) e Sabá Bodó (Welder Rodrigues).

Leve e agradável, "No Rancho Fundo" sofreu com algumas barrigas (momentos da narrativa em que parece que não está acontecendo nada de relevante), mas, apesar da monotonia que vez ou outra tomava conta da novela, a presença de atores talentosos como Andrea Beltrão, Eduardo Moscovis, Mariana Lima, que viveu seu melhor personagem na teledramaturgia, e Alexandre Nero amenizava esse problema. Aliás, vale ressaltar que o grande mérito de "No Rancho Fundo" foi dar espaço para protagonistas acima dos 50 anos, o que, infelizmente, tem sido cada vez menos frequente na TV aberta.