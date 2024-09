Xuxa ficou grande demais para a TV brasileira ou foi a TV que diminuiu?

Recentemente, Xuxa foi atração na TV aberta em duas ocasiões diferentes: participou do quadro Batalha de Lipsync, do Domingão com Huck, e foi homenageada no Caldeirão no último sábado (31). Diante dessa presença constante na programação da Globo e da repercussão da aparição da Rainha dos Baixinhos, fica a dúvida: por que Xuxa segue fora do ar mesmo sendo tão popular e querida pelo público?

A resposta para essa questão é complexa e está relacionada a muitas variáveis. Xuxa, que reinou absoluta dos anos 1980 a meados dos anos 2000, foi a apresentadora que mais tempo demorou para se reinventar. Ao contrário das amigas, Eliana e Angélica, que cortaram o cordão umbilical com a audiência infantil quando atrações direcionadas para crianças começaram a apresentar desgastes, Xuxa, mesmo tendo comandado programas para jovens e para a família, insistiu em dialogar com a garotada.

Diante dos resultados pouco animadores do Xuxa no Mundo da Imaginação e do TV Xuxa, quando a apresentadora se viu na necessidade de mudar, não encontrou o tom e o formato corretos que dessem conta de seu talento. A versão semanal do TV Xuxa, exibida pela Globo, soava infantil em alguns momentos, parecia uma grande colcha de retalhos que combinava quadros um tanto desconexos e não dava conta de explorar outras facetas da apresentadora. Com a mudança para a Record, Xuxa também não encontrou um programa que tivesse sua cara e acabou apagada a frente de formatos engessados, como Dancing Brasil.